Омскую церковь, где нашли иконы с националистами, ликвидировал суд

Суд установил, что в здании, где размещается религиозная организация, в 2023—2024 годах публично демонстрировались иконы и литература, посвященные организациям, которые признаны нацистскими и запрещены в России. К тому же, прихожане собирались оказывать помощь ВСУ. Однако представитель Римско-католической Преображенской Епархии заявил, что данное судебное разбирательство оскорбляет всех католиков, на которых падает тень обвинений в экстремизме. В кассации уточнили, что «исповедание и распространение католической веры как таковой» в России не ограничивают, но при этом не стоит использовать книги и иконы экстремистского содержания.