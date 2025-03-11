Омскую церковь, где нашли иконы с националистами, ликвидировал суд

Пресс-служба Омского областного суда сообщила о ликвидации местной религиозной организации «Греко-католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Католической церкви в городе Омске».
Суд установил, что в здании, где размещается религиозная организация, в 2023—2024 годах публично демонстрировались иконы и литература, посвященные организациям, которые признаны нацистскими и запрещены в России. К тому же, прихожане собирались оказывать помощь ВСУ. Однако представитель Римско-католической Преображенской Епархии заявил, что данное судебное разбирательство оскорбляет всех католиков, на которых падает тень обвинений в экстремизме. В кассации уточнили, что «исповедание и распространение католической веры как таковой» в России не ограничивают, но при этом не стоит использовать книги и иконы экстремистского содержания.
Напомним, что в 2024 году в Омске был задержан священник Украинской грекокатолической церкви, который в церкви повесил изображение, стилизованное под икону. Вот только вместо ликов святых на «иконе» изображены главные лица украинских националистов. Обвиняемый повесил в трапезной греко-католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы изображение, стилизованное под икону, однако на ней вместо ликов святых на фоне Святой Богородицы были нарисованы лица националистов Степана Бандеры, Богдана Шухевича и других.