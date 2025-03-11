Сотрудницу исследовательского центра в Уфе мошенники хотели обмануть на полмиллиона рублей

Через некоторое время ей поступил еще один звонок, на этот раз от якобы представителя Госуслуг. Голос на том конце провода предупредил, что третьи лица пытаются похитить ее сбережения, и для защиты средств их нужно перевести на «безопасный счет». Однако женщина заподозрила обман и отказалась выполнять указания аферистов, сохранив таким образом 500 тысяч рублей.