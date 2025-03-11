Сотрудницу исследовательского центра в Уфе мошенники хотели обмануть на полмиллиона рублей

В Уфе 65-летняя сотрудница исследовательского центра обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Подробности новой схемы обмана рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщине позвонил человек с неизвестного номера, представившийся сотрудником компании, занимающейся установкой домофонов. Незнакомец сообщил, что соседи жалуются на устройство, и его необходимо заменить. Чтобы записаться в очередь на замену, уфимка сообщила мошеннику код из SMS, пришедшего на ее телефон.
Через некоторое время ей поступил еще один звонок, на этот раз от якобы представителя Госуслуг. Голос на том конце провода предупредил, что третьи лица пытаются похитить ее сбережения, и для защиты средств их нужно перевести на «безопасный счет». Однако женщина заподозрила обман и отказалась выполнять указания аферистов, сохранив таким образом 500 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.