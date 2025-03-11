Во Владивостоке мост частично рухнул на проезжую часть

Во Владивостоке в районе улицы Фирсова произошло частичное разрушение моста — обломки конструкции упали на проезжую часть. По словам очевидцев, инцидент случился возле школы № 52, сообщает ИА PrimaMedia.
«Специалисты управления дорог городской администрации уже выехали на место. По результатам проверки будут приняты соответствующие решения», — сообщили в МЦУ администрации города.
По предварительной информации, повреждена пешеходная часть моста.
Отмечается, что в планах мэрии — реконструкция Фирсовской развязки. Сейчас ведутся проектные работы.