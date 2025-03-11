Минздрав: двое погибли и 18 человек пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что наибольшее число пострадавших и разрушений в результате атаки зафиксировано в трех муниципалитетах. В Видном обломки БПЛА ранили шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. В Домодедово на парковке у производственного комплекса компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин госпитализированы с травмами головы. Один из них находится в реанимации. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек с жалобами на стресс.