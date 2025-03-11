Как отражали самую массированную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Главное

Атака на Москву и Подмосковье
По данным Минобороны РФ, ночью 11 марта было сбито 337 украинских беспилотников над 10 регионами. Над территорией Московской области был перехвачен и ликвидирован 91 БПЛА.
Глава региона Андрей Воробьев в Telegram сообщил, что атака началась около четырех часов утра. Он рассказал об одном погибшем и трех раненых в городе Видном и селе Ям, а также о поврежденном при падении беспилотника жилом доме в Раменском на Северном шоссе.
Губернатор добавил, что в доме пострадали минимум семь квартир на верхних этажах. Жильцов из них эвакуировали, пострадавших осмотрели медики. Часть эвакуированных разместили в здании образовательного учреждения, часть — отправилась к родным.
Воробьев уточнил, что о пролётах БПЛА сообщали жители Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельникова и рассказал о ликвидации 60 украинских дронов.
Позднее «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова сообщил, что в результате массированной атаки беспилотников в Московской области погибли два человека, пострадали — 20 человек, в том числе трое детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин первое сообщение об ударе беспилотниками опубликовал в 4.35. Он написал об отражении атаки шести беспилотников, летевших на столицу в Раменском городском округе. В 8.52 Собянин опубликовал полную информацию об итогах работы ПВО, подчеркнув, что атака на Москву 11 марта была самой массированной с начала СВО.
«На подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации за отличную работу», — поблагодарил мэр столицы.
Последствия налета в Москве и Московской области
На улице Домодедовской в Москве сбитый дрон упал на крышу дома. Повреждения кровли жилого здания незначительные. На место ЧП оперативно прибыли экстренные службы.
В Московской области самый значительный ущерб и максимальное число пострадавших зарегистрированы в трех муниципалитетах, рассказал губернатор Воробьев.
В городе Видное и в деревне Сапроново в Ленинском городском округе БПЛА при падении повредили три дома. Также в Ленинском округе беспилотники рухнули на участок складов компании «МосКокс» и «Сантехкомплект». Никто из сотрудников не пострадал.
В Раменском обломки дронов повредили семь квартир в доме на Северном шоссе. Еще один беспилотник рухнул на частный дом в коттеджном поселке «Высокий берег» в Софьино. После падения БПЛА загорелась кровля.
В Домодедово в селе Ям обломки БПЛА упали на автостоянку рядом с производственным комплексом компании «Мираторг». В результате погиб 38-летний охранник. Еще двое были ранены. 50-летний мужчина, который получил открытую травму головы, позже скончался в реанимации больницы. Еще одному пострадавшему — 44-летнему мужчине — оказывают помощь в больнице Домодедово. Как уточнил губернатор Московской области, у него ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками.
Падение обломков беспилотников на парковку привело к пожару. Сгорели около 20 автомобилей.
В деревне Котляково в Домодедово дрон упал в районе малоэтажных частных домов. Была ранена 43-летняя женщина. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. По информации губернатора Подмосковья Воробьева, у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших в Московской области — трое детей, двое совсем малыши.
«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное. Вся необходимая помощь, в том числе психологическая, оказывается», — написала в Telegram детский омбудсмен.
В Домодедово на железнодорожной станции из-за падения частей сбитого дрона повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Пострадавших не было, на место происшествия сразу же прибыли ремонтные бригады, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Какие меры приняты
В аэропортах «Жуковский», «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» были введены ограничения на прием и выпуск авиалайнеров.
«Жуковский» стал работать в ограничительном режиме с 4:24, «Шереметьево» и «Домодедово» — с 4:40. О введении ограничений во «Внуково» стало известно в 7:30, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. «Аэрофлот» внес изменения в расписание ряда рейсов после введений ограничений в «Шереметьево». Вылет части рейсов задержали, а авиалайнеры, направлявшиеся в столицу, приземлились в Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Сыктывкаре и Уфе.
По данным пресс-службы Московской железной дороги, движение поездов по станции «Домодедово» после падения БПЛА и во время устранения повреждений временно осуществлялось с увеличенным интервалом, а ряд составов в стороны Москвы и области задерживали.
В Московской области оказывают помощь пострадавшим.
«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку: в зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей», — написал в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.
Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате удара беспилотников и оказание им помощи, организовала работу горячей линии.
Сотрудники прокуратуры Москвы работают на месте падения БПЛА на жилой дом, координируют работу правоохранительных органов и специальных служб.
Главное следственное управление Следкома России по факту массированной атаки на московские регионы возбудило уголовное дело. Ведомство квалифицировало удар дронами как террористический акт.
«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства», — уточнили в пресс-службе Следкома.