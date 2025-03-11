Как отражали самую массированную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. Главное

«Жуковский» стал работать в ограничительном режиме с 4:24, «Шереметьево» и «Домодедово» — с 4:40. О введении ограничений во «Внуково» стало известно в 7:30, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко. «Аэрофлот» внес изменения в расписание ряда рейсов после введений ограничений в «Шереметьево». Вылет части рейсов задержали, а авиалайнеры, направлявшиеся в столицу, приземлились в Казани, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Сыктывкаре и Уфе.