Облздрав сообщил подробности о ДТП со скорой в Волгограде

— В результате ДТП с участием машины скорой помощи никто не пострадал. Бригада и сопровождающий отказались от госпитализации, пациента оперативно доставили в 25-ю больницу на другой машине СМП, — рассказали в облздраве.
Напомним, что ДТП произошло накануне вечером напротив дома № 12 по ул. Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Сообщалось, что в результате аварии пассажира скорой помощи доставили в больницу. Однако сейчас уточняется, что он не пострадал. Пассажира везли в больницу и после ДТП с места происшествия его забрала другая бригада скорой помощи.