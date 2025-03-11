Облздрав сообщил подробности о ДТП со скорой в Волгограде

Напомним, что ДТП произошло накануне вечером напротив дома № 12 по ул. Порт-Саида в Центральном районе Волгограда. Сообщалось, что в результате аварии пассажира скорой помощи доставили в больницу. Однако сейчас уточняется, что он не пострадал. Пассажира везли в больницу и после ДТП с места происшествия его забрала другая бригада скорой помощи.