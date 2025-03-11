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Хлопок прогремел в клубе на улице Антонова в Солнечном

В Саратове 31-летний мужчина активировал гранату в клубе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В одном из развлекательных заведений на улице Антонова в Саратове раздался хлопок. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД, с детонировала шумовая страйкбольная граната. Сразу отметим, что жертв и пострадавших не было.

— Сотрудники патрульно-постовой службы в отдел полиции доставили ранее судимого 31-летнего саратовца. Он дал признательные показания, — пишут журналисты телеканала.

Сейчас правоохранители завели дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Разбирательство продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за неделю шесть детей пострадали в авариях. В одном из ДТП водитель японской иномарки сбил 3-летнюю девочку.