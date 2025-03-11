Хлопок прогремел в клубе на улице Антонова в Солнечном

В одном из развлекательных заведений на улице Антонова в Саратове раздался хлопок. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД, с детонировала шумовая страйкбольная граната. Сразу отметим, что жертв и пострадавших не было.
— Сотрудники патрульно-постовой службы в отдел полиции доставили ранее судимого 31-летнего саратовца. Он дал признательные показания, — пишут журналисты телеканала.
Сейчас правоохранители завели дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Разбирательство продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за неделю шесть детей пострадали в авариях. В одном из ДТП водитель японской иномарки сбил 3-летнюю девочку.