Хлопок прогремел в клубе на улице Антонова в Солнечном

В одном из развлекательных заведений на улице Антонова в Саратове раздался хлопок. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД, с детонировала шумовая страйкбольная граната. Сразу отметим, что жертв и пострадавших не было.