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Цирковая слониха Джени умерла в крымском сафари-парке

В крымском сафари-парке «Тайган» умерла слониха Джени, прожившая более 50 лет, из которых около 45 лет выступала в цирке.

Об этом сообщил владелец Олег Зубков, пишет «Крым 24».

Слониха Джени заболела в конце декабря 2024 года: потеряла аппетит, отказалась от любимых лакомств. Ветеринарный осмотр показал плохие анализы с повышенными показателями почек, печени и сахара.

Симптомы указывали на хронические заболевания, свойственные старым слонам. Джени отказывалась от воды, неохотно гуляла и подпускала к себе только Зубкова. Он консультировался со специалистами по лечению слонов и следовал их рекомендациям.

«На прошлой неделе простились со второй слонихой Джени. Она умерла», — сказал Зубков.

У слонихи обнаружили мочекаменную болезнь: камень весом 1,5 кг и длиной 15 см перекрыл мочеточник. Он формировался десятилетиями.