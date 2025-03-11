Цирковая слониха Джени умерла в крымском сафари-парке

Об этом сообщил владелец Олег Зубков, пишет «Крым 24».
Слониха Джени заболела в конце декабря 2024 года: потеряла аппетит, отказалась от любимых лакомств. Ветеринарный осмотр показал плохие анализы с повышенными показателями почек, печени и сахара.
Симптомы указывали на хронические заболевания, свойственные старым слонам. Джени отказывалась от воды, неохотно гуляла и подпускала к себе только Зубкова. Он консультировался со специалистами по лечению слонов и следовал их рекомендациям.
«На прошлой неделе простились со второй слонихой Джени. Она умерла», — сказал Зубков.
У слонихи обнаружили мочекаменную болезнь: камень весом 1,5 кг и длиной 15 см перекрыл мочеточник. Он формировался десятилетиями.