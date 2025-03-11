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Самолеты «заблудились» в небе над Ленинградской областью

В небе над Ленобластью очевидцы заметили наматывающие круги самолеты. Кадрами делится 47news.

Конденсационный след от «заблудившихся» самолетов заметили в небе над Бокситогорским районом. Вероятно, это может быть связано с ограничениями на полеты, которые вводились в нескольких аэропортах из-за атаки БПЛА.

По информации Минобороны, ночью и утром 11 марта силы ПВО РФ сбили 337 беспилотников в столичном регионе, Курской, Брянской, Рязанской, Белгородской и других областях. Задерживались десятки рейсов из Пулково, вводились ограничения на полеты из воздушных гаваней других городов РФ. Сейчас они сняты.