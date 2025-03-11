Самолеты «заблудились» в небе над Ленинградской областью

По информации Минобороны, ночью и утром 11 марта силы ПВО РФ сбили 337 беспилотников в столичном регионе, Курской, Брянской, Рязанской, Белгородской и других областях. Задерживались десятки рейсов из Пулково, вводились ограничения на полеты из воздушных гаваней других городов РФ. Сейчас они сняты.