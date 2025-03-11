В Уфе затопило дорогу из-за коммунальной аварии

В Нижегородке затопило Силикатную улицу. О потопе рассказали местные жители. По их словам, дорожное полотно превратилось в бурлящую реку.
В администрации Ленинского района Уфы подтвердили наличие коммунальной проблемы.
— Произошла аварийная утечка воды. Аварийная бригада на месте, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас на месте прорыва трубы работают сотрудники ресурсоснабжающей организации. Они проводят земляные работы для ликвидации аварии.
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