Женщина побила и покусала сотрудника ППС в Нижнем Новгороде

Сотрудник ППС задержал нарушительницу, оказавшую активное сопротивление. Когда женщина находилась в комнате для административно-задержанных, она набросилась на полицейского. Он получил травмы, в том числе укушенную рану предплечья. После оказания медпомощи продолжил выполнение служебных обязанностей.