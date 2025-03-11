Женщина побила и покусала сотрудника ППС в Нижнем Новгороде

Сотрудник полиции применил физическую силу и спецсредства при задержании гражданки, наносившей удары женщине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел на улице Белинского ночью 8 марта.
Сотрудник ППС задержал нарушительницу, оказавшую активное сопротивление. Когда женщина находилась в комнате для административно-задержанных, она набросилась на полицейского. Он получил травмы, в том числе укушенную рану предплечья. После оказания медпомощи продолжил выполнение служебных обязанностей.
В отношении правонарушительницы составлен административный протокол. А за применение насилия в отношении представителя власти ей грозит уголовная ответственность.
Напомним, покусавший полицейского пенсионер из Вачи получил условный срок.