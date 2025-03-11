В Перми родители умершей по вине гинеколога пациентки отсудили 2,5 млн рублей

В понедельник, 10 марта, Ленинский районный суд Перми частично удовлетворил иск родителей умершей пациентки Анастасии Сюзевой к Пермской центральной районной больнице. Медучреждение обязано выплатить пострадавшим 2,4 миллиона рублей (1,3 — матери, 1,1 — отцу).
Трагедия, напомним, произошла в марте 2023 года в поликлинике деревни Кондратово ГБУЗ «Пермская центральная районная больница». Гинеколог Наталья Голых проявила небрежность при подборе и введении обезболивающего препарата во время операции — «заменив его дозировку и плотность». В результате 36-летняя Анастасия Сюзева умерла прямо в медицинском кабинете.
— Суд приговорил гинеколога к ограничению свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года. Родителей погибшей оценили свои нравственные страдания в общей сложности в 8 миллионов рублей. В связи с чем они планируют обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, — рассказала «КП-Пермь» адвокат Анастасия Шардакова, представлявшая интересы истцов.