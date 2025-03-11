В Перми родители умершей по вине гинеколога пациентки отсудили 2,5 млн рублей

— Суд приговорил гинеколога к ограничению свободы сроком на 2 года с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2,5 года. Родителей погибшей оценили свои нравственные страдания в общей сложности в 8 миллионов рублей. В связи с чем они планируют обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, — рассказала «КП-Пермь» адвокат Анастасия Шардакова, представлявшая интересы истцов.