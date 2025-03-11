Прокуратура вернула Волгограду 35 участков, захваченных экс-председателем СНТ

С марта по октябрь департамент муниципального имущества администрации Волгограда заключил с одним гражданином договоры купли-продажи 35 участков. Земля ушла по льготной цене — всего 10% от кадастровой стоимости. Основанием для сделок стали заявления покупателя и выписки из протоколов общего собрания СНТ от 2016 года, якобы подтверждающие его право на участки. Выяснилось, что этот гражданин ранее был председателем данного СНТ.