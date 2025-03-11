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Прокуратура вернула Волгограду 35 участков, захваченных экс-председателем СНТ

Более 11 тысяч квадратных метров земли незаконно оказались в частных руках.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Волгограда отстояла интересы города и вернула в муниципальную собственность 35 земельных участков, незаконно проданных бывшему председателю СНТ «Горчичник». Общая площадь возвращенной земли превышает 11 000 квадратных метров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, история началась весной 2023 года.

С марта по октябрь департамент муниципального имущества администрации Волгограда заключил с одним гражданином договоры купли-продажи 35 участков. Земля ушла по льготной цене — всего 10% от кадастровой стоимости. Основанием для сделок стали заявления покупателя и выписки из протоколов общего собрания СНТ от 2016 года, якобы подтверждающие его право на участки. Выяснилось, что этот гражданин ранее был председателем данного СНТ.

Прокуратура Волгограда провела проверку и выявила нарушения. Оказалось, что сделки были проведены незаконно. Прокуратура обратилась в Красноармейский районный суд с иском о признании договоров купли-продажи недействительными. Служитель Фемиды поддержал позицию надзорного ведомства.