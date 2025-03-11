Пластическая операция обернулась смертью петербурженки и уголовным делом

Согласно имеющимся данным, операция прошла без осложнений, и женщина не высказывала жалобы на свое состояние. Однако ночью 5 марта медицинский персонал клиники обнаружил ее в тяжелом состоянии, и она была срочно госпитализирована в другое медицинское учреждение.
Несмотря на усилия врачей и проведенные реанимационные мероприятия, женщину не удалось спасти. Теперь следователи проводят комплекс действий для выяснения всех обстоятельств происшествия, в том числе причинно-следственной связи между операцией и смертью. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.