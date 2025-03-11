«Как из сказки». Умерла 19-летняя девушка, упавшая с балкона в день рождения

В конце февраля 2025 года многие пермяки были шокированы новостью о поиске доноров крови для 19-летней девушки Веры. Люди с готовностью откликались на помощь и верили, что после операций ей станет лучше. Она провела в больнице менее двух недель и внезапно скончалась. Подробности о трагедии и жизни девушки — в материале сайта perm.aif.ru.
Скончалась ночью.
В феврале 2025 года жителей Перми потрясла новость о поиске доноров крови для 19-летней девушки по имени Вера. В постах, которые распространились по соцсети, было сказано, что молодая пермячка попала в больницу в день своего рождения.
Коллеги девушки публиковали посты с призывом о помощи, а неравнодушные люди удивлялись, как молодая девушка оказалась в больнице. В минздраве Пермского края perm.aif.ru рассказали, что она пребывает в крайне тяжёлом состоянии.
Через некоторое время стали известны подробности травмы, которую получила пермячка. Оказалось, что они с сестрой вернулись домой после празднования, а когда девушка отошла, Вера упала с балкона своей квартиры.
Обстоятельства происшествия начали выяснять следователи СУ СКР Пермского края, а остальные пермяки продолжали верить, что девушке станет лучше.
Днём 10 марта сестра Веры сообщила корреспонденту perm.aif.ru, что ночью девушка скончалась в больнице.
«Она умерла ночью», — всё, что смогла рассказать perm.aif.ru скорбящая сестра.
«Мы ждали чуда».
В этот же день пост о гибели молодой пермячки опубликовал и гастропаб, в котором Вера работала официанткой. В заведении не верили в смерть девушки и рассказали, что похоронами погибшей занимается её сестра — всех желающих призвали помочь убитой горем семье.
«Мы очень ждали чуда, но сегодня у нас плохие новости. В коллективе Derby произошла трагедия — погибла наша официантка Вера Пермякова. Мы приносим искренние соболезнования семье», — рассказали в гастропабе.
Как рассказала perm.aif.ru коллега девушки Евгения, трагедию оказалось сложно принять. По её словам, Вера отличалась от других сотрудников и напоминала «героиню сказки».
«Она была очень доброй и светлой. Никогда не отказывала в помощи, помогала всем. Очень нежная, ранимая, скромная, с пронзительным взглядом и тихим голосом. Коллектив в пабе молодой, а она отличалась от других 20-летних ребят. Для нас она была как добрая героиня из сказки», — вспоминает Евгения в разговоре с perm.aif.ru.
«Как же так?»
В комментариях к публикациям о смерти Веры соболезнованиями и шоком от ситуации поделились и другие пермяки, так или иначе знакомые с девушкой. Люди рассказывали, что девушка запомнилась им весёлой и дружелюбной. Одноклассник Веры Микаэль, который учился с ней и сидел за одной партой, рассказал perm.aif.ru, какой девушка была в школьные годы.
«Она была очень классной девушкой. Мы с ней хорошо ладили, смеялись. Я даже звал её гулять, но не получилось. Мы особо не общались, но она была всегда отзывчивой, помогала мне с заданиями, и я ей тоже. Училась Вера хорошо», — рассказал perm.aif.ru Микаэль.
Другие пермяки, которые следили за ситуацией, тоже оказались поражены происшествием.
«Это шок, как же так? Такая талантливая, умная, интересная, энергичная», «Уходят молодые», «Очень жаль, ей бы жить да жить», — поделились жители города.
На данный момент дата прощания с Верой неизвестна. Все желающие помочь семье девушки могут узнать о том, как это сделать, в публикации её коллег.
Редакция сайта perm.aif.ru приносит соболезнования родным и близким Веры.
Подробнее о том, как с девушкой произошёл несчастный случай читайте в материале perm.aif.ru.