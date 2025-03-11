«Как из сказки». Умерла 19-летняя девушка, упавшая с балкона в день рождения

«Она была очень доброй и светлой. Никогда не отказывала в помощи, помогала всем. Очень нежная, ранимая, скромная, с пронзительным взглядом и тихим голосом. Коллектив в пабе молодой, а она отличалась от других 20-летних ребят. Для нас она была как добрая героиня из сказки», — вспоминает Евгения в разговоре с perm.aif.ru.