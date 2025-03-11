Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире грозит пожизненное заключение в тюрьме особого режима

По версии следствия, Семенов получил гражданство РФ в 2022 году. А в 2023 году его завербовал сотрудник спецслужб Украины. И тогда началась подготовка к убийству выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Следователи уверены, что за преступление Семенову обещали 400 тысяч рублей.