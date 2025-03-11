Обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире грозит пожизненное заключение в тюрьме особого режима

Уроженцу Мелитополя Сергею Семенову грозит пожизненное заключение в тюрьме особо режиме. На этом наказании настаивает гособвинитель в во время прений сторон. Дело рассматривается в Южном окружном военном суде, пишет ТАСС.
По версии следствия, Семенов получил гражданство РФ в 2022 году. А в 2023 году его завербовал сотрудник спецслужб Украины. И тогда началась подготовка к убийству выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Следователи уверены, что за преступление Семенову обещали 400 тысяч рублей.
Отравленный торт и спиртные напитки Семенов привез в один из ресторанов Армавира 20 октября 2023 года. Там проходила встреча выпускников училища. Странный презент от неизвестного адресата заставил военных насторожится. Посылку передали правоохранителям. Они установили, что посылка была отравлена.
Как ранее сообщал «Югополис», торт и спиртные напитки были отравлены кордиамином. Если бы не бдительность летчиков, то от яда могли пострадать около 70 человек, которые были на банкете.
В отношении Сергея Семенова выдвинуты обвинения по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и терроризме (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Свою вину он признал полностью.