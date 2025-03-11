В Петербурге осудят членов преступного сообщества, легализовавшего 150 тыс. мигрантов

В Петербурге по делу о фиктивной регистрации 150 тыс. иностранцев будут судить 20 членов преступного сообщества, во главе которого, как полагает следствие, стоял депутат одного из муниципальных советов МО Колпинского района города. Следствием собран достаточный объем доказательств, дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).