В Петербурге осудят членов преступного сообщества, легализовавшего 150 тыс. мигрантов

Согласно версии стороны обвинения, мундеп в период с марта 2020 года по октябрь 2022-го создал преступное сообщество, впоследствии занимавшееся изготовлением поддельных документов о постановке на миграционный учет. Как считает следствие, к этому делу был привлечен замглавы УВМ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Отмечается, что для осуществления своей деятельности фигуранты создавали специальные хостелы. Всего на учет при помощи фиктивных документов были поставлены свыше 150 тыс. иностранцев. В настоящий момент их регистрация аннулирована. Как отметили в СКР, в качестве принимающей стороны выступали городские организации, якобы оказывавшие услуги по временному размещению.
Следователями был проведен значительный комплекс процессуальных действий, подчеркнули в ведомстве. Так, было проведено более 80 обысков, допрошено свыше 150 свидетелей, общий объем уголовного дела превышает 500 томов. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму более чем в 128 млн рублей.
Обвиняемым вменяют ч. 1, 2 ст. 210 (Создание, руководство и участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (Организация незаконной миграции) и ч. 3 ст. 33 п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Организация превышения должностных полномочий). В отношении муниципального депутата и одного из фигурантов уголовные дела выделены в отдельное производство, добавили в СКР.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Шушар стала фигуранткой дела о фиктивной регистрации пяти иностранцев.