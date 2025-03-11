ФСБ задержала жителя Белгорода, планировавшего теракт в Валуйках

«УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области… Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка участия в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, п. “а” ч. 3 ст. 281 (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — говорится в сообщении.