«Тракторист совершил небезопасный маневр». СК раскрыл подробности жесткого ДТП маршрутки с трактором под Бобруйском с пятью пострадавшими

Серьезная авария произошла 4 июня 2024-го на 19-м километре автодороги «Бобруйск — Мозырь». По следовой картине было установлено, что 44-летний тракторист нарушил ПДД и, совершая поворот налево на необозначенном перекрестке, не убедился в безопасности своего маневра. В итоге в трактор врезалась маршрутка, ехавшая попутно.