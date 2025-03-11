«Тракторист совершил небезопасный маневр». СК раскрыл подробности жесткого ДТП маршрутки с трактором под Бобруйском с пятью пострадавшими

В Бобруйском районе в результате столкновения маршрутки с трактором травмы получили пять человек. Следователи раскрыли подробности жесткого ДТП, сообщила пресс-служба СК.
Серьезная авария произошла 4 июня 2024-го на 19-м километре автодороги «Бобруйск — Мозырь». По следовой картине было установлено, что 44-летний тракторист нарушил ПДД и, совершая поворот налево на необозначенном перекрестке, не убедился в безопасности своего маневра. В итоге в трактор врезалась маршрутка, ехавшая попутно.
В момент ДТП в маршрутном такси было 15 пассажиров. В аварии травмы получил сам водитель микроавтобуса, а также четыре его пассажира, в том числе девочка-подросток.
— В ходе расследования водитель трактора давал противоречивые показания, уверяя следствие, что в ДТП виновен водитель маршрутки, — отметили в СК.
Версия виновности водителя маршрутки в ДТП проверялась, но не нашла своего подтверждения. Следователи пришли к выводу, что именно действия водителя трактора стали причиной аварии. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Между тем МВД Беларуси объявило о масштабной проверке маршруток по всей стране.
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