В Сочи следователи проверяют жалобу об избиении детей в яслях. Об этом сообщили в Следкоме Краснодарского края.
«В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи организовали проверку, ее ход контролирует лично руководитель Следкома Кубани Андрей Маслов.
Напомним, в 2023 году двух воспитательниц частного детсада в Сочи приговорили к трем годам заключения за избиение детей с аутизмом. Женщинам дали по три года колонии общего режима и запретили когда-либо заниматься работой с детьми. Благодаря записям с камер видеонаблюдения в детском центре со сказочным названием выяснилось, что происходит там на самом деле за закрытыми дверями.