В Сочи следователи проверяют жалобу об избиении детей в яслях

Напомним, в 2023 году двух воспитательниц частного детсада в Сочи приговорили к трем годам заключения за избиение детей с аутизмом. Женщинам дали по три года колонии общего режима и запретили когда-либо заниматься работой с детьми. Благодаря записям с камер видеонаблюдения в детском центре со сказочным названием выяснилось, что происходит там на самом деле за закрытыми дверями.