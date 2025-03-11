Мошенники обманули инвалида из Хабаровского края на 892 тысячи рублей

В конце 2023 года мужчина с инвалидностью 2-й группы нашел объявление в интернете. Связавшись по указанному номеру, он поговорил с неизвестным, который предложил дополнительный доход. По его указанию мужчина оформил кредит и перевел деньги. После этого связь с собеседником оборвалась.