Мошенники обманули инвалида из Хабаровского края на 892 тысячи рублей

Житель Верхнебуреинского района решил заработать на инвестициях, но потерял 892 тысячи рублей. Он оформил кредит и перевел деньги на неизвестный счет, поверив обещаниям о быстрой прибыли. После этого «инвесторы» перестали выходить на связь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В конце 2023 года мужчина с инвалидностью 2-й группы нашел объявление в интернете. Связавшись по указанному номеру, он поговорил с неизвестным, который предложил дополнительный доход. По его указанию мужчина оформил кредит и перевел деньги. После этого связь с собеседником оборвалась.
Деньги ушли на карту жительницы Тюменской области. Прокуратура обратилась в суд, требуя взыскать с нее всю сумму.
«Прокурор подал иск о возврате средств как неосновательного обогащения», — рассказали в надзорном ведомстве.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».