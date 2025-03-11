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Мошенники обманули инвалида из Хабаровского края на 892 тысячи рублей

Прокуратура требует вернуть похищенные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Житель Верхнебуреинского района решил заработать на инвестициях, но потерял 892 тысячи рублей. Он оформил кредит и перевел деньги на неизвестный счет, поверив обещаниям о быстрой прибыли. После этого «инвесторы» перестали выходить на связь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В конце 2023 года мужчина с инвалидностью 2-й группы нашел объявление в интернете. Связавшись по указанному номеру, он поговорил с неизвестным, который предложил дополнительный доход. По его указанию мужчина оформил кредит и перевел деньги. После этого связь с собеседником оборвалась.

Деньги ушли на карту жительницы Тюменской области. Прокуратура обратилась в суд, требуя взыскать с нее всю сумму.

«Прокурор подал иск о возврате средств как неосновательного обогащения», — рассказали в надзорном ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».