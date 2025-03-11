В аварии в Башкирии погибла семейная пара

В Башкирии 11 марта простились с Айнуром и Марией Усмановыми, семейной парой, погибшей ДТП в минувшее воскресенье. В аварии выжила 9-летняя девочка — дочь женщины от первого брака, которую ее муж любил как свою. Пара жила вместе несколько лет, была абсолютно счастлива и планировала общих детей. Знакомые рассказывают, что трагедия случилась именно в том момент, когда жизнь наконец-то стала налаживаться. Подробности — в материале UFA.AIF.RU.
Не доехали до дома
Смертельная авария произошла в Хайбуллинском районе Башкирии, который граничит с Оренбургской области. 40-летний Айнур, 31-летняя Мария и их маленькая дочка на автомобиле «Лада Гранта» ехали домой, в село Акъяр по дороге от села Юлдыбаево.
Трагедия случилась, когда семья уже почти доехала до дома. Буквально в двух километрах от Акъяра легковушка врезалась в грузовик ЗИЛ, который поворачивал налево. В результате Айнур, который был за рулем, погиб на месте аварии. Мария скончалась позже, в реанимации местной больницы.
Девятилетнюю девочку госпитализировали с различными травмами, а затем перевели в городскую больницу города Сибая. Как сообщили в Минздраве республики, она находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает. Вопрос только в том, как ей теперь жить: в один день девочка потеряла отца и мать.
Душа в душу
Как рассказали UFA.AIF.RU жители села, Айнур и Мария вместе около трех лет. Женщина — родом из села Татыр-Узяк Хайбуллинского района, мужчина — родился и всю жизнь прожил в Акъяре. От первого брака у Айнура есть две взрослые дочери. Но и маленькую дочку своей любимой он принял как родную, говорят, даже оформил отцовство. Супруги жили душа в душу: это подтверждают и их социальные сети, и знакомые. Друзья семьи рассказали, что пара планировала общих детей.
«Я очень сильно люблю тебя, солнышко, спасибо тебе!» — эта запись так и осталась в статусе на странице Айнура в соцсети.
«Смелее и мудрее тебя нет никого на свете! — писала Мария, поздравляя любимого мужа с Днем защитника Отечества. — Желаю тебе упорства и терпения во всех начинаниях! Пусть на твоей душе всегда будет светло и радостно, здоровье не беспокоит, друзья не подводят! Открывай новые горизонты, распахивай все двери на своем пути и всегда стремись вперед! Целую тебя, мой любимый, и пусть моя любовь станет твоим оберегом от всех ненастий!».
Мария, рассказывают сельчане, жила с мужем как за каменной стеной. Айнур Усманов был уважаемым на селе человеком, предпринимателем. Он много лет владеет магазином строительных и ремонтных материалов, бизнес начинал отец, а затем он стал общим делом. Мария по профессии повар, но после замужества сконцентрировалась на помощи мужу в его бизнесе.
Самыми лучшими словами Айнура воспоминают его друзья по футболу. Этим видом спорта он занимался около 20 лет, играл в местном ФК «Акъяр», был капитаном сборной Хайбуллинского района. В последние годы выступал за команду ветеранов.
«Его всегда отличала человечность, — вспоминает один из друзей по команде. — Всегда можно было к нему подойти, попросить совета. И то, что он был у нас главный — это логично, капитаном ведь кого угодно не поставишь».
Добрая улыбка, красивый голос
О Марии в социальных сетях много пишут ее подруги детства. Всем она запомнилась очень жизнерадостным человеком, всегда с доброй улыбкой.
«Машенька, моя родная девчушка и одноклассница… До сих пор не могу поверить в это! Ты навсегда останешься в наших сердцах, покойся с миром родная», — пишет в соцсети подруга детства погибшей.
«Мы ходили вместе в детсад, потом учились в школе до 8 класса. Маша очень хорошо пела, занималась танцами. Вообще, всегда была веселой и озорной, мне кажется, улыбка вообще не сходила с её лица. Очень добрая и отзывчивая. В голове не укладывается, что этого солнечного человека больше нет», — прокомментировала знакомая Марии.
На похороны Усмановых в Акъяре 11 марта собралось очень много людей, трагедия семья Усмановых потрясла всех. У Айнура остались отец, мать и младшая сестра, у Марии — мама, которая, скорее всего, заберет к себе внучку. Односельчане рассказывают, что тяжелее всего боль утраты переносят матери: они плачут не переставая.
«Нет ничего тяжелее родителям, чем хоронить своих детей», — пишет сочувствующая горю семьи женщина.
«Молодые, жить да жить бы, в пору цветущей жизни завершили свой земной путь», — написала односельчанка.
«Особенно жаль еще и потому, что они погибли, когда жизнь вроде начала налаживаться, — говорит знакомый Айнура. — Новая семья, такая любовь, работа шла хорошо, детей хотели. И вот в один момент — конец!».
Редакция UFA.AIF.RU приносит соболезнования родным и близким погибших.