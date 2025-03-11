В аварии в Башкирии погибла семейная пара

Как рассказали UFA.AIF.RU жители села, Айнур и Мария вместе около трех лет. Женщина — родом из села Татыр-Узяк Хайбуллинского района, мужчина — родился и всю жизнь прожил в Акъяре. От первого брака у Айнура есть две взрослые дочери. Но и маленькую дочку своей любимой он принял как родную, говорят, даже оформил отцовство. Супруги жили душа в душу: это подтверждают и их социальные сети, и знакомые. Друзья семьи рассказали, что пара планировала общих детей.