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За финансирование экстремистов осудят жителя Нижегородской области: что ему грозит

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта, ФедералПресс. Завершено расследование в отношении 28-летнего жителя Кстово, которому инкриминируется финансирование экстремизма. Как сообщили в областном главке МВД, материалы дела передали в судебные органы.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С августа 2021 по февраль 2022 года гражданин осуществлял денежные переводы в пользу организации, осознавая незаконность ее деятельности на территории России», — рассказали в областной полиции.

Уголовное дело в отношении молодого мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Согласно материалам следствия, обвиняемый разделяет взгляды запрещенной организации.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде мошенники стали обманывать граждан от имени губернатора. Для этого они создают аккаунт от его имени, а для убедительности рассылают видеосообщения, сделанные с помощью технологии «дипфейк».