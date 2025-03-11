За финансирование экстремистов осудят жителя Нижегородской области: что ему грозит

«С августа 2021 по февраль 2022 года гражданин осуществлял денежные переводы в пользу организации, осознавая незаконность ее деятельности на территории России», — рассказали в областной полиции.
Уголовное дело в отношении молодого мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Согласно материалам следствия, обвиняемый разделяет взгляды запрещенной организации.
В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Нижнем Новгороде мошенники стали обманывать граждан от имени губернатора. Для этого они создают аккаунт от его имени, а для убедительности рассылают видеосообщения, сделанные с помощью технологии «дипфейк».