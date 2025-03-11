Последствия рекордной атаки БПЛА на Россию. Фоторепортаж

По данным Минобороны на 8:22 утра, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили 337 дронов, из них больше всего в Курской (126) и в Московской (91) областях.
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, 74 БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Он назвал это самой массированной атакой на столицу.
Также Минобороны отчитались о дронах, сбитых над Брянской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями. О воздушной атаке на регионы также рассказали губернаторы Тульской и Владимирской областей.
В Липецкой области ранен один человек, который решил выйти из машины и посмотреть на летящий беспилотник.
Жертвами атаки дронов стали сотрудники дистрибьютерского центра «Мираторга» в Домодедово (на фото). Охранник 38 лет погиб на месте, еще двое получили ранения при падении обломков. Один из пострадавших, 50-летний мужчина, скончался в больнице Видного утром, второй пострадавший — 44-летний мужчина — госпитализирован в Домодедовскую больницу с травмами головы.
Из-за пожара, вызванного падением осколков БПЛА, на парковке «Мираторга» сгорели более 20 автомобилей, всего повреждены 40 машин.
Из-за ночной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Около шести утра Мэр Москвы рассказал, что в результате падения обломков была «незначительно повреждена» кровля дома на Домодедовской улице в Орехово-Борисово.
На фото: сотрудник полиции у закрытого проезда возле жилого многоквартирного дома на Домодедовской улице.
На фото: сотрудники спецслужб у поврежденного дома на Домодедовской улице в Москве.
В Раменском обломки упали на многоквартирный дом (на фото).
Повреждены как минимум семь квартир на четырех верхних этажах, эвакуированы 12 человек, трое из которых — дети.
Пострадавшим оказали помощь на месте, эвакуированных разместили в здании ближайшей гимназии или у родственников.
Беспилотники атаковали и подмосковный город Видное (на фото повреждения ЖК «Видный Берег 2.0»).
В городе получили ранения пятеро взрослых и четырехлетний ребенок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
На фото: подмосковный город Видное, Западный квартал, д. 5к1.
Жительница Видного Елена, на крышу дома которой упал БПЛА, поделилась, что «грохот услышал весь дом в 5 утра». «Пытались понять, что происходит, нужно ли выбегать на улицу. Сработала пожарная сигнализация, и кто-то с верхних этажей в чате написал, что гарью пахнет. Мы никуда не выходили, ребенок даже не проснулся», — рассказала она.
На фото: город Видное, Западный квартал, д. 5к1.
На фото: город Видное, Западный квартал, д. 6.
На фото: город Видное, жилой дом на улице В. Н. Фокина.
На фото: поврежденный многоквартирный дом в деревне Сапроново.
На фото: обломки БПЛА в деревне Сапроново, Подмосковье.
В Московской области вызовы, связанные с падением беспилотников, также поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
В Белгородской области в поселке Красная Яруга был атакован автомобиль (на фото), пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в городскую больницу.
Также в поселке была повреждена линия электропередачи, без света остались жители 36 населенных пунктов.
Также в Белгородской области были повреждены частные дома в городе Валуйки, поселках Майский и Малиновка, селах Нечаевка, Доброе и Муром.
На фото: последствия атаки в Белгородской области.
На фото: последствия атаки в Белгородской области.
ВСУ совершили массированную атаку накануне переговоров делегаций США и Украине в Саудовской Аравии.