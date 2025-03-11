Последствия рекордной атаки БПЛА на Россию. Фоторепортаж

Жительница Видного Елена, на крышу дома которой упал БПЛА, поделилась, что «грохот услышал весь дом в 5 утра». «Пытались понять, что происходит, нужно ли выбегать на улицу. Сработала пожарная сигнализация, и кто-то с верхних этажей в чате написал, что гарью пахнет. Мы никуда не выходили, ребенок даже не проснулся», — рассказала она.