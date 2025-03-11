Житель Владивостока приговорен к 21 году колонии за изнасилование и попытку убийства

Как рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края, преступление произошло летом 2023 года в одном из районов Владивостока. Мужчина, следуя за женщиной, которая возвращалась домой, напал на нее, применил физическую силу, после чего совершил изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера. Когда потерпевшая начала приходить в сознание, преступник попытался лишить ее жизни.