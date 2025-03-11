Житель Владивостока приговорен к 21 году колонии за изнасилование и попытку убийства

Первореченский районный суд приговорил мужчину к 21 году колонии строгого режима. Он напал на женщину, изнасиловал ее и попытался лишить ее жизни, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Приморского края, преступление произошло летом 2023 года в одном из районов Владивостока. Мужчина, следуя за женщиной, которая возвращалась домой, напал на нее, применил физическую силу, после чего совершил изнасилование и другие насильственные действия сексуального характера. Когда потерпевшая начала приходить в сознание, преступник попытался лишить ее жизни.
Первореченским районным судом города Владивостока подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 131, ч.1 ст. 132, ч.3 ст. 30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК РФ и по совокупности преступлений, а также по совокупности с наказанием по предыдущему приговору, ему назначено окончательное наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.