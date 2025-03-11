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У жительницы Башкирии нашли семисантиметровую редкую опухоль

В Уфе хирурги удалили у женщины редкую опухоль.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на операционном столе оказалась 57-летняя женщина. Она пожаловалась врачам на сильные и неприятные боли в животе. Медики решили обследовать пациентку и нашли у нее редкую опухоль селезенки. Размеры образования достигли семи сантиметров.

Было принято решение удалить опухоль. Для этого хирурги прибегли к малоинвазивному способу.

— Через небольшой разрез с помощью лапароскопии удалили селезёнку. Послеоперационный период прошел без осложнений, и на шестой день пациентку выписали в удовлетворительном состоянии, — добавили в Минздраве Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, распространенность такого заболевания очень низкая: всего 0,003%.

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