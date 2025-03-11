В Балакове произошло ДТП с трактором и двумя иномарками

В больницу попал водитель немецкого авто. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Еще одно ДТП тоже произошло в Балакове. Возле одного из домов по улице Комарова 51-летний водитель автомобилем «Ссангйонг» сбил 48-летнего велосипедиста. Последнего мужчину отвезли в больницу.