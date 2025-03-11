В Балакове произошло ДТП с трактором и двумя иномарками

Серьезное ДТП произошло в Балакове Саратовской области. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, недалеко от заправки столкнулись две иномарки и трактор.
— Столкнулись автомобили «БМВ» под управлением 19-летнего мужчины и «Рено Логан», за рулем которого был 66-летний водитель, а также трактор «Беларус», которым управлял 67-летний мужчина, — пишут журналисты телеканала.
В больницу попал водитель немецкого авто. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Еще одно ДТП тоже произошло в Балакове. Возле одного из домов по улице Комарова 51-летний водитель автомобилем «Ссангйонг» сбил 48-летнего велосипедиста. Последнего мужчину отвезли в больницу.