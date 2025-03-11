Водитель «ВАЗа» попал в больницу после наезда на ограждение в Воронеже

В Левобережном районе Воронежа водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с ограждением и водоналивным блоком, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Об этом стало известно во вторник, 11 марта, из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, инцидент произошел около 12:30 у дома № 130 на улице Димитрова. 48-летний водитель «ВАЗ-21100» двигался с улицы Ильюшина в сторону улицы Автодорожной, но не справился с управлением. В итоге машина влетела в барьерное ограждение и водоналивной блок.
Автомобилист при этом получил травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.