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Водитель «ВАЗа» попал в больницу после наезда на ограждение в Воронеже

Автомобилист не справился с управлением.

В Левобережном районе Воронежа водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с ограждением и водоналивным блоком, после чего ему понадобилась медицинская помощь. Об этом стало известно во вторник, 11 марта, из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел около 12:30 у дома № 130 на улице Димитрова. 48-летний водитель «ВАЗ-21100» двигался с улицы Ильюшина в сторону улицы Автодорожной, но не справился с управлением. В итоге машина влетела в барьерное ограждение и водоналивной блок.

Автомобилист при этом получил травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.