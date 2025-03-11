СКР возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Каменске-Уральском

Следственные органы возбудили уголовное дело из-за наезда автобуса ПАЗ на двух пешеходов в Каменске-Уральском в Свердловской области, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Следователи в настоящее время осматривают место самого ДТП и опрашивают свидетелей наезда автобуса на пешеходов. Сотрудники СКР также запросят документы по транспортным перевозкам и условиям содержания дороги, на которой занесло автобус.
Как пишет TagilCity, ДТП произошло сегодня днем. Водителя автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 8, нарушил скоростной режим. Транспорт вылетел на тротуар, где стояли два человека. Один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».