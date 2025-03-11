СКР возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Каменске-Уральском

Как пишет TagilCity, ДТП произошло сегодня днем. Водителя автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 8, нарушил скоростной режим. Транспорт вылетел на тротуар, где стояли два человека. Один из них скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».