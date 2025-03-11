Суд начал рассмотрение дела воспользовавшейся сбоем в работе маркетпелйса омички

В Омске суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 33-летней омички, которая воспользовалась сбоем в работе маркетплейса и совершала бесплатные покупки. Женщина успела закупиться на 1,6 миллиона рублей. Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области.
В августе 2023 года фигурантка дела обнаружила, что из-за технической неполадки с ее карты не списали деньги за заказанный товар. Она воспользовалась этим и продолжила совершать покупки. Таким образом, омичка совершенно бесплатно получила более 700 товаров на общую сумму более 1,6 миллиона рублей.
На этом женщина не остановилась. После этого она заказала еще товаров на сумму более 14 миллионов рублей, однако забрать их ей так и не удалось. Маркетплейс обратил внимание на подозрительные операции и заблокировал все покупки.
На женщину завели уголовное дело по факту мошенничества. Обвиняемая признала свою вину в совершении преступления частично и возместила 510 тысяч рублей причиненного вреда.
На следующем заседании суд планирует рассмотреть доказательства стороны обвинения.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич купил автомобиль на маркетплейсе за 1,8 млн рублей.