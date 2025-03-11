В Башкирии штрафы за продажу зажигалок детям вырастут в 100 раз

В Башкирии отменят республиканский закон, действовавший уже пять лет и ограничивавший розничную продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также соответствующую статью в Административном Кодексе. Это решение планируют принять депутаты республиканского парламента в связи с введением аналогичного федерального законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, новые меры значительно ужесточают административную ответственность для нарушителей. Например, если по КоАП РБ штрафы для граждан за продажу детям газовых зажигалок и баллончиков составляли 3−4 тысячи рублей, то по федеральному закону они увеличатся в 100 раз, до 200−300 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы возрастут с 20−25 тысяч до 500−700 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 30−40 тысяч до 1,5−2 миллионов рублей.
Такие строгие меры связаны с необходимостью борьбы с токсикоманией среди молодежи. Одной из ее форм является сниффинг — вдыхание сжиженного газа, которое нередко приводит к смерти. Жертвами опасного увлечения за минувшие годы стали более 800 детей по всей стране.
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