В Башкирии штрафы за продажу зажигалок детям вырастут в 100 раз

Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, новые меры значительно ужесточают административную ответственность для нарушителей. Например, если по КоАП РБ штрафы для граждан за продажу детям газовых зажигалок и баллончиков составляли 3−4 тысячи рублей, то по федеральному закону они увеличатся в 100 раз, до 200−300 тысяч рублей. Для должностных лиц штрафы возрастут с 20−25 тысяч до 500−700 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 30−40 тысяч до 1,5−2 миллионов рублей.