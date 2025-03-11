В анализах водителя, сбившего людей на остановке в Казани, нашли следы наркотиков

В биоматериалах таксиста в результате углубленной экспертизы нашли следы амфетамина и марихуаны.
Обвиняемый рассказал, что употреблял запрещенные вещества примерно месяц назад. Точные сроки употребления установить посредством экспертизы невозможно, отметили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос об административном аресте водителя за употребление наркотиков. Дальнейшее решение по его делу будет зависеть от углубленного медицинского исследования, которое поможет установить причинно-следственную связь между ДТП и состоянием здоровья таксиста.
10 марта водитель такси, пытаясь объехать автобус, врезался в автобусную остановку в Казани. После ДТП 9 из 11 пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».