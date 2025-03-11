Пассажир рейса Иркутск-Москва напал на полицейского

Полет из Иркутска в Москву для жителя Салавата обернуться судом и штрафом. В январе мужчина будучи пассажиром воздушного судна напал на одного из транспортных полицейских, когда тот обеспечивал общественный порядок. Об этом сообщили пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.