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Пассажир рейса Иркутск-Москва напал на полицейского

Теперь ему придется заплатить крупный штраф.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полет из Иркутска в Москву для жителя Салавата обернуться судом и штрафом. В январе мужчина будучи пассажиром воздушного судна напал на одного из транспортных полицейских, когда тот обеспечивал общественный порядок. Об этом сообщили пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Пассажиров пытался воспрепятствовать законным действиям сотрудников Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте по охране общественного порядка и применил к одному из полицейских насилие, не опасное для жизни или здоровья, — поделились правоохранители.

Дебошир вину признал и даже раскаялся в произошедшем, но от штрафа его это не спасло. По решению суда мужчина должен заплатить 50 тысяч рублей.