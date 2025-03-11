Пассажир рейса Иркутск-Москва напал на полицейского

Полет из Иркутска в Москву для жителя Салавата обернуться судом и штрафом. В январе мужчина будучи пассажиром воздушного судна напал на одного из транспортных полицейских, когда тот обеспечивал общественный порядок. Об этом сообщили пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Пассажиров пытался воспрепятствовать законным действиям сотрудников Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте по охране общественного порядка и применил к одному из полицейских насилие, не опасное для жизни или здоровья, — поделились правоохранители.
Дебошир вину признал и даже раскаялся в произошедшем, но от штрафа его это не спасло. По решению суда мужчина должен заплатить 50 тысяч рублей.