Житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался

«Фигурант признался правоохранителям, что несколько лет назад его лишили водительских прав, но жить “без колес” для него оказалось проблематичным. Поэтому с помощью “добрых людей” он приобрел себе поддельное водительское удостоверение Российской Федерации со своей фотографией на имя жителя России», — говорится в сообщении.