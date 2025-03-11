Житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался

В Мстиславле лишенный прав водитель попался с поддельным удостоверением, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.
Сообщается, что в конце января в Мстиславле инспектор ДПС ОГАИ остановил легковой автомобиль «Audi А8» под управлением 39-летнего могилевчанина.
У сотрудника ГАИ при проверке документов возникли сомнения по поводу подлинности предъявленного водительского удостоверения, выданного ГИБДД по Ленинградской области, и правильности личных данных водителя.
Затем мужчину для разбирательства доставили в отдел милиции. Оказалось, что в предъявленном удостоверении указаны фамилия, имя и отчество иного человека.
Права направили на экспертизу в управление ГКСЭ по Могилевской области. Выяснилось, что «основные изображения на бланке выполнены способом струйной печати, ультрафиолетовая защита имитирована».
«Фигурант признался правоохранителям, что несколько лет назад его лишили водительских прав, но жить “без колес” для него оказалось проблематичным. Поэтому с помощью “добрых людей” он приобрел себе поддельное водительское удостоверение Российской Федерации со своей фотографией на имя жителя России», — говорится в сообщении.
Теперь могилевчанину придется ответить перед законом.
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