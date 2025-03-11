Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве

«На данный момент я в Москве и скоро поеду в Саудовскую Аравию. Эта массовая атака беспилотников произошла рядом с тем местом, где я нахожусь. Я в порядке», — написал Фридман.
Американский блогер также отметил, что данные действия не свидетельствуют о стремлении к миру двух сторон.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 марта рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке БПЛА. В этот день силы противоздушной обороны (ПВО) сбили 337 украинских БПЛА над регионами РФ, из них 91 — над Московской областью.
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