МЧС Пермского края опубликовало видео в память о погибших пожарных

«Они всегда идут в огонь, в дым, туда, откуда люди со здоровой психикой бегут со всех ног. Они умеют любить и радоваться жизни, бояться и сострадать. Умеют не обижаться на глупые реплики “гражданских” и решать нерешаемое. А ещё жить одним днём. Ведь что будет завтра — не знает никто», — рассказал закадровый голос в ролике.