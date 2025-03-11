МЧС Пермского края опубликовало видео в память о погибших пожарных

Управление МЧС Пермского края опубликовало видео, смонтированное в память о погибших накануне сотрудниках.
Речь идёт о двух пожарных — Александре Царамонове и Евгении Некрасове, которые погибли во время тушения жилого дома в Соликамске. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что днём 10 марта пожарные подразделения выехали на место происшествия по улице Толстого, к загоревшемуся одноэтажному дому.
На месте пожарные начали тушить возгорание. В один момент двое сотрудников ведомства отправились внутрь строения, чтобы спасти жителей, которые могли находиться в здании. Позже тела пожарных обнаружили их коллеги. Оказалось, что мужчин придавила балка рухнувшего здания.
На следующий день, 11 марта, в телеграм-канале ГУ МЧС Пермского края был опубликован ролик, посвящённый памяти сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга. В видео были смонтированы кадры работы пожарных — спасение людей из горящих помещений, ликвидация возгораний. Многие кадры сняты внутри горящих помещений, где необходима помощь спасателей.
«Они всегда идут в огонь, в дым, туда, откуда люди со здоровой психикой бегут со всех ног. Они умеют любить и радоваться жизни, бояться и сострадать. Умеют не обижаться на глупые реплики “гражданских” и решать нерешаемое. А ещё жить одним днём. Ведь что будет завтра — не знает никто», — рассказал закадровый голос в ролике.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что у погибших пожарных остались в общей сложности шестеро детей.