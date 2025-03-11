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ЧП в Новосибирске: на стройке школы обрушилась плита, спасатели пытаются найти выживших

В Новосибирске на строительной площадке школы по улице Татьяны Снежиной произошло частичное обрушение плиты. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о возможных погибших пока не подтверждена.

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Прокуратура города организовала проверку соблюдения трудового законодательства и норм охраны труда. Прокурор района Динар Фатхутдинов лично выехал на место происшествия для координации действий.

Строительство школы велось в рамках концессионного соглашения с ООО «Пятая концессионная компания» (ныне переименована в ООО «Школа на Николая Сотникова»). Застройщик должен был возвести шесть объектов, однако не уложился в установленные сроки.

Ранее в отношении компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На фоне скандала на недостроенных объектах был введен режим повышенной готовности.

Спасатели и медики работают на месте ЧП. Корреспондент Сиб.фм выехал на место происшествия, чтобы передать актуальную информацию.

По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно. Рабочие находились на площадке в момент инцидента. Точные данные о количестве пострадавших пока уточняются.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль. В ведомстве сообщили, что проверят:

соблюдение требований безопасности на стройплощадке;

условия труда рабочих;

ход расследования уголовного дела, связанного с застройщиком.