ЧП в Новосибирске: на стройке школы обрушилась плита, спасатели пытаются найти выживших

Прокуратура города организовала проверку соблюдения трудового законодательства и норм охраны труда. Прокурор района Динар Фатхутдинов лично выехал на место происшествия для координации действий.
Строительство школы велось в рамках концессионного соглашения с ООО «Пятая концессионная компания» (ныне переименована в ООО «Школа на Николая Сотникова»). Застройщик должен был возвести шесть объектов, однако не уложился в установленные сроки.
Ранее в отношении компании было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. На фоне скандала на недостроенных объектах был введен режим повышенной готовности.
Спасатели и медики работают на месте ЧП. Корреспондент Сиб.фм выехал на место происшествия, чтобы передать актуальную информацию.
По словам очевидцев, обрушение произошло внезапно. Рабочие находились на площадке в момент инцидента. Точные данные о количестве пострадавших пока уточняются.
Прокуратура взяла ситуацию под контроль. В ведомстве сообщили, что проверят:
соблюдение требований безопасности на стройплощадке;
условия труда рабочих;
ход расследования уголовного дела, связанного с застройщиком.