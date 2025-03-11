Умер еще один пострадавший при атаке БПЛА в Подмосковье, число жертв увеличилось до трех

«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался. Врачи сделали все, что смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы потрясены и скорбим вместе с вами», — написала она в своем Telegram-канале.
Глава городского округа подчеркнула, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 337 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 91 — над Подмосковьем. Атака стала самой крупной в 2025 году. Повреждены жилые дома и другие строения. В связи с массированной атакой беспилотников Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Как уточнили в Министерстве здравоохранения РФ, в результате атаки БПЛА в Московской области пострадали 18 человек, в том числе трое детей.