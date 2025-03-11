Гомельчане лишились 11 тысяч, попавшись аферистам на желании выехать за границу

Семейная пара из Гомеля, решившая без проблем уехать за границу, лишилась около 11 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает телеграм-канал «Сожский форпост».
В Советский РОВД Гомеля обратилась семейная пара — 43-летние мужчина и женщина, ставшие жертвой аферистов.
Выяснилось, что пара нашла аккаунт в соцсетях, который якобы специализируется на помощи в оформлении документов для выезда за границу. Они списались с администратором, который предложил им свои услуги.
В мессенджере муж и жена обсуждали с ним реализацию выезда за пределы страны.
«Для того, чтобы без труда оформить визу, страховки и трудоустройство, наивные гомельчане в течении нескольких дней на неустановленные банковские счета переводили денежные суммы», — говорится в сообщении.
В результате семья потеряла около 11 тысяч белорусских рублей.
Кстати, МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.
Еще житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался.
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