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Гомельчане лишились 11 тысяч, попавшись аферистам на желании выехать за границу

Семья из Гомеля попалась на уловку мошенников, оформляя документы за рубеж.

Источник: Комсомольская правда

Семейная пара из Гомеля, решившая без проблем уехать за границу, лишилась около 11 тысяч рублей, попавшись на уловку мошенников, сообщает телеграм-канал «Сожский форпост».

В Советский РОВД Гомеля обратилась семейная пара — 43-летние мужчина и женщина, ставшие жертвой аферистов.

Выяснилось, что пара нашла аккаунт в соцсетях, который якобы специализируется на помощи в оформлении документов для выезда за границу. Они списались с администратором, который предложил им свои услуги.

В мессенджере муж и жена обсуждали с ним реализацию выезда за пределы страны.

«Для того, чтобы без труда оформить визу, страховки и трудоустройство, наивные гомельчане в течении нескольких дней на неустановленные банковские счета переводили денежные суммы», — говорится в сообщении.

В результате семья потеряла около 11 тысяч белорусских рублей.

Кстати, МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.

Еще житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался.

Кроме того, мы писали, что девушка погибла под Лунинцем, когда Volkswagen с молодежью протаранил ограждение моста и упал в мелиоративный канал: «Водителя и двух пассажиров спасли очевидцы».

Под Лидой белорус пошел в лес и провалился в неиспользуемый 6-метровый колодец.