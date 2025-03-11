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К миграционному центру в Екатеринбурге после давки направили полицию

К миграционному центру в Екатеринбурге после давки направили наряд полиции.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Наряд полиции направили для принятия мер реагирования после того, как толпа иностранцев устроила давку в миграционном центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник толпа иностранцев собралась у отделения миграционного учета управления МВД на улице Сулимова в Екатеринбурге, некоторые из них пытались зайти в здание, перелезая через забор крыльца. Отмечалось, что группа мигрантов пыталась пройти внутрь так, что дверь учреждения сняли с петель.

«В миграционный центр направлен наряд полиции территориального ОВД для принятия мер реагирования», — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию.

«В мае-июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по улице Кислородная, 8», — добавил Горелых.