К миграционному центру в Екатеринбурге после давки направили полицию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар — РИА Новости. Наряд полиции направили для принятия мер реагирования после того, как толпа иностранцев устроила давку в миграционном центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник толпа иностранцев собралась у отделения миграционного учета управления МВД на улице Сулимова в Екатеринбурге, некоторые из них пытались зайти в здание, перелезая через забор крыльца. Отмечалось, что группа мигрантов пыталась пройти внутрь так, что дверь учреждения сняли с петель.
«В миграционный центр направлен наряд полиции территориального ОВД для принятия мер реагирования», — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать ситуацию.
«В мае-июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по улице Кислородная, 8», — добавил Горелых.