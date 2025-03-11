К миграционному центру в Екатеринбурге после давки направили полицию

Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник толпа иностранцев собралась у отделения миграционного учета управления МВД на улице Сулимова в Екатеринбурге, некоторые из них пытались зайти в здание, перелезая через забор крыльца. Отмечалось, что группа мигрантов пыталась пройти внутрь так, что дверь учреждения сняли с петель.