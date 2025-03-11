Врач-травматолог из Волжского перевел на «безопасный» счет 1,1 млн рублей

Травматолог обратился в отдел полиции Волжского. Он заявил, что неизвестные позвонили ему и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка. Преступники сообщили, что на его счету якобы происходят подозрительные операции, которые необходимо пресечь.