Врач-травматолог из Волжского перевел на «безопасный» счет 1,1 млн рублей

Его убедили перечислить на счет злоумышленников более 1 миллиона.
Травматолог обратился в отдел полиции Волжского. Он заявил, что неизвестные позвонили ему и представились сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка. Преступники сообщили, что на его счету якобы происходят подозрительные операции, которые необходимо пресечь.
Житель Волжского последовал указаниям инструкции аферистов и в срочном порядке перевел сбережения на «безопасный» счет. Он через банкомат перечислил 1,1 млн рублей мошенникам. Для этого мужчине пришлось взять кредит. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«Уважаемые граждане, никогда не переводите деньги незнакомым лицам, проверяйте информацию в официальных источниках и не поддавайтесь на угрозы или требования звонящих», — призвали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.