В образовательные учреждения Перми поступили сообщения о минировании

Сообщения о минировании поступили в образовательные учреждения Перми 11 марта, сообщили perm.aif.ru в минтербезе региона.
Днём 11 марта в телеграм-каналах были опубликованы сообщения об эвакуации в пермском нефтяном колледже. По словам очевидцев, к учебному корпусу на бульваре Гагарина подъехали автомобили экстренных служб, а из здания вывели всех учеников и преподавателей. На видео была показана толпа студентов колледжа, которые стоят возле учреждения.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве сообщили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение, которое пришло в учреждение.
«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы на электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки», — рассказали в ведомстве perm.aif.ru.
В министерстве призвали пермяков не поддаваться панике и при необходимости набирать номер 112.