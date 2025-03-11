В образовательные учреждения Перми поступили сообщения о минировании

Днём 11 марта в телеграм-каналах были опубликованы сообщения об эвакуации в пермском нефтяном колледже. По словам очевидцев, к учебному корпусу на бульваре Гагарина подъехали автомобили экстренных служб, а из здания вывели всех учеников и преподавателей. На видео была показана толпа студентов колледжа, которые стоят возле учреждения.