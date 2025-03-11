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Суд в Ростове изменил приговор руководителю фирмы, осужденному за взятку

В Ростове-на-Дону осужденному за взятку отменили штраф в 400 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Областной суд в Ростове-на-Дону частично изменил приговор заместителю директора коммерческой фирмы, осужденному за взятку руководству МКП «Ростгорсвет». Об этом 11 марта сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

— Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф в 400 тысяч рублей. Однако Ростовский областной суд частично изменил это решение, исключив дополнительное наказание в виде штрафа, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, заместитель директора одной из компании передал значительную сумму денег за незаконные действия при размещении волоконно-оптической линии связи на опорах наружного освещения.

Напомним, ранее в рамках этого же дела к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в 4 млн рублей приговорили бывшего директора МКП «Ростгорсвет».