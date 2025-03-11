Суд в Ростове изменил приговор руководителю фирмы, осужденному за взятку

— Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штраф в 400 тысяч рублей. Однако Ростовский областной суд частично изменил это решение, исключив дополнительное наказание в виде штрафа, — уточнили в ведомстве.