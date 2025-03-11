Виновнику ДТП на Вишневского грозит арест за употребление наркотиков

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в биоматериалах таксиста нашли следы амфетамина и марихуаны. При этом в пресс-службе МВД по РТ подчеркнули, что эта экспертиза не позволяет определить конкретное время употребления запрещенных веществ. По словам водителя, наркотики он употребил больше месяца назад.