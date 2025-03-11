Омских «юристов» судят за мошенничество на 6 миллионов

Схема была проста: заманивали бесплатными консультациями в офис в центре города, а там убеждали заключить договор. Обещали «железную» победу в суде и возмещение всех расходов. На деле же клиенты получали лишь кипу бесполезных бумаг и, в некоторых случаях, кредиты, взятые специально для оплаты «услуг».