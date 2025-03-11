Омских «юристов» судят за мошенничество на 6 миллионов

В Омске 20 человек предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. По данным прокуратуры, они организовали компанию, которая под видом юридических услуг выманивала деньги у доверчивых омичей.
Схема была проста: заманивали бесплатными консультациями в офис в центре города, а там убеждали заключить договор. Обещали «железную» победу в суде и возмещение всех расходов. На деле же клиенты получали лишь кипу бесполезных бумаг и, в некоторых случаях, кредиты, взятые специально для оплаты «услуг».
С февраля 2019 года по август 2021 года от действий лжеюристов пострадали 158 человек. Общая сумма ущерба составила более 5,9 миллиона рублей.
Несмотря на внушительную сумму и очевидные доказательства, «юристы» не признают свою вину, утверждая, что действительно оказывали услуги. Правда, часть обвиняемых всё же вернули пострадавшим около 1,9 миллиона рублей.
Теперь судьбу обвиняемых будет решать Центральный районный суд Омска.