Подростки Новосибирска цепляются за троллейбусы и едут снаружи ради контента

Водители 5-го троллейбуса в Новосибирске снова жалуются на подростков, которые цепляются за транспорт и катаются снаружи. Дети снимают такие поездки на видео и выкладывают в соцсети. Об этом информация появилась в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».
Госавтоинспекция города напоминает, что такие развлечения смертельно опасны. Кроме того, это нарушение Правил дорожного движения: зацеперы рискуют не только жизнью, но и штрафом. Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, за подобные действия грозит административное наказание в 500 рублей.
Полиция призывает родителей объяснить детям последствия таких поступков, а очевидцев — сообщать о случаях зацепинга в экстренные службы.