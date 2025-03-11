Подростки Новосибирска цепляются за троллейбусы и едут снаружи ради контента

Водители 5-го троллейбуса в Новосибирске снова жалуются на подростков, которые цепляются за транспорт и катаются снаружи. Дети снимают такие поездки на видео и выкладывают в соцсети. Об этом информация появилась в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».