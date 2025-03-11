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Подростки Новосибирска цепляются за троллейбусы и едут снаружи ради контента

Госавтоинспекция предупреждает об опасности и грозит штрафами.

Источник: Комсомольская правда

Водители 5-го троллейбуса в Новосибирске снова жалуются на подростков, которые цепляются за транспорт и катаются снаружи. Дети снимают такие поездки на видео и выкладывают в соцсети. Об этом информация появилась в паблике «Октябрьский район. Новосибирск».

Госавтоинспекция города напоминает, что такие развлечения смертельно опасны. Кроме того, это нарушение Правил дорожного движения: зацеперы рискуют не только жизнью, но и штрафом. Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, за подобные действия грозит административное наказание в 500 рублей.

Полиция призывает родителей объяснить детям последствия таких поступков, а очевидцев — сообщать о случаях зацепинга в экстренные службы.