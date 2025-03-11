На «Навоиазот» произошла вспышка газо-воздушной смеси: 1 человек погиб, 11 пострадали

Что случилось?
Сегодня, 11 марта, в 14:10, на территории «Навоиазот», в лаборатории 25-го цеха, произошла вспышка газо-воздушной смеси, что привело к возгоранию.
На место происшествия оперативно прибыли 10 пожарно-спасательных экипажей. Благодаря их слаженной работе, огонь был локализован в 14:20 и полностью потушен в 14:50.
Жертвы и пострадавшие
В результате происшествия один человек погиб, еще 11 человек получили травмы. В настоящее время пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
На данный момент по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются причины вспышки и возгорания.
Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и МЧС.