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На «Навоиазот» произошла вспышка газо-воздушной смеси: 1 человек погиб, 11 пострадали

Vaib.uz (Узбекистан. 11 марта). В социальных сетях распространяются видео с территории предприятия «Навоиазот», где, по словам пользователей, произошел взрыв и пожар. Министерство по чрезвычайным ситуациям прокомментировало ситуацию, уточнив детали происшествия.

Что случилось?

Сегодня, 11 марта, в 14:10, на территории «Навоиазот», в лаборатории 25-го цеха, произошла вспышка газо-воздушной смеси, что привело к возгоранию.

На место происшествия оперативно прибыли 10 пожарно-спасательных экипажей. Благодаря их слаженной работе, огонь был локализован в 14:20 и полностью потушен в 14:50.

Жертвы и пострадавшие

В результате происшествия один человек погиб, еще 11 человек получили травмы. В настоящее время пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На данный момент по данному факту проводится доследственная проверка, выясняются причины вспышки и возгорания.

Ситуация находится на контроле правоохранительных органов и МЧС.