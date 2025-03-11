Восьмиклассник пырнул ножом двоих сверстников в нижегородский школе

Поножовщина между учащимися произошла в школе № 117 Нижнего Новгорода. По предварительной информации, один из школьников ударил двух других ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Подробности инцидента не приводятся, однако, со слов очевидцев, мальчики повздорили, из-за чего один из них бросился с ножом на других. Пострадавших в ходе конфликта детей — двух четвероклассников — доставили в больницу, сейчас их осматривают медики. На место также прибыли сотрудники полиции.
В департаменте образования также подтвердили информацию о происшествии. Выясняются все подробности.