Восьмиклассник пырнул ножом двоих сверстников в нижегородский школе

Подробности инцидента не приводятся, однако, со слов очевидцев, мальчики повздорили, из-за чего один из них бросился с ножом на других. Пострадавших в ходе конфликта детей — двух четвероклассников — доставили в больницу, сейчас их осматривают медики. На место также прибыли сотрудники полиции.