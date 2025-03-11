Повара задержали за сбыт наркотиков в Алматы

Гашиш он сбывал прямо на рабочем месте, используя кафе как прикрытие для своей преступной деятельности. После оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела, повар задержан. В результате обысков изъяты наркотики и другие предметы, имеющие отношение к незаконному обороту наркотических средств.