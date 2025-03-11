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Мэрия Самары о происшествии в школе № 47: «Девочка порезалась во время перемены»

Стали известны подробности происшествия в самарской школе, где пострадала ученица шестого класса.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Самары прокомментировали сообщение о происшествии в школе № 47. В соцсетях появилась информация, что накануне, 10 марта 2025 года, в женском туалете пострадала ученица шестого класса.

«Девочка порезалась во время перемены. Дежурный учитель и медицинский работник школы сразу же оказали пострадавшей доврачебную помощь», — сообщили в мэрии.

В учебное заведение вызвали скорую помощь и мать девочки. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Угрозы для жизни и здоровья школьницы нет. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.