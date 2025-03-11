Мэрия Самары о происшествии в школе № 47: «Девочка порезалась во время перемены»

В администрации Самары прокомментировали сообщение о происшествии в школе № 47. В соцсетях появилась информация, что накануне, 10 марта 2025 года, в женском туалете пострадала ученица шестого класса.
«Девочка порезалась во время перемены. Дежурный учитель и медицинский работник школы сразу же оказали пострадавшей доврачебную помощь», — сообщили в мэрии.
В учебное заведение вызвали скорую помощь и мать девочки. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Угрозы для жизни и здоровья школьницы нет. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.